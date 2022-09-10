Историк допустил падение монархии в Великобритании после правления Карла III

Историк Мягков: Карл III может стать последним королем Великобритании

Принц Чарльз, который 10 сентября будет официально взойдет на британский престол как Карл III, может стать последним королем Великобритании и Содружества. Такое мнение выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в разговоре с РИА Новости.

Свою точку зрения он объяснил нестабильностью в мире и экономическим кризисом в стране. «Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?"», — отметил историк, допустив падение монархии после правления Карла III.

По словам Мягкова, подобные дискуссии велись в британском обществе при покойной королеве Елизавете II. Однако та стала символом нации, а ее 70-летнее правление символизировало устойчивость Соединенного Королевства, признал эксперт.

Ранее король Великобритании Карл III выступил с первым телевизионным обращением к нации. Он сказал, что теперь его жизнь значительно изменится, а его старший сын Уильям примет его титулы герцога Корнуолльского и принца Уэльского.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой Елизаветой II установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.