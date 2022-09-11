Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сибирь
Сегодня
12:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Урал
Сегодня
13:00 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Факел
Сегодня
15:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Зенит
Сегодня
17:30 (Мск)
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Локомотив
Сегодня
17:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:45 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Спорт

Карпин высказался о допуске сборной России по футболу к Евро-2024

Карпин заявил, что у него нет понимания по допуску сборной России по футболу на Евро-2024

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном выступлении национальной команды на Евро-2024. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Что будет с решением [Союза европейских футбольных ассоциаций] УЕФА по допуску сборной России к отбору Евро-2024? Лично у меня нет никакого понимания», — заявил специалист.

Ранее определились соперники российских футболистов по ближайшим товарищеским матчам. В сентябре отечественные футболисты сыграют против команды Киргизии. В ноябре россияне выступят против сборной Ирана. Команда Валерия Карпина проведет обе встречи на выезде. Также в ноябре национальная сборная примет в Санк-Петербурге футболистов из Боснии и Герцеговины.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Оставанцы
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Появилась информация о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении
В России вновь выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
Присевшего у фонтана в Риме туриста оштрафовали на 28 тысяч рублей
В США заявили о военном применении китайского беспилотника Qimingxing-50
Объяснен отказ УПЦ поминать патриарха Кирилла в литургиях
Военкор рассказал о ловушке для ВСУ у Лимана
Португалия с начала спецоперации не выдала ни одной «золотой визы» россиянам
Названы сроки представления ЕК предложения по потолку цен на российский газ
Москвичам пообещали теплую и сухую погоду
Карпин высказался о допуске сборной России по футболу к Евро-2024
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.