Карпин высказался о допуске сборной России по футболу к Евро-2024

Карпин заявил, что у него нет понимания по допуску сборной России по футболу на Евро-2024

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном выступлении национальной команды на Евро-2024. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Что будет с решением [Союза европейских футбольных ассоциаций] УЕФА по допуску сборной России к отбору Евро-2024? Лично у меня нет никакого понимания», — заявил специалист.

Ранее определились соперники российских футболистов по ближайшим товарищеским матчам. В сентябре отечественные футболисты сыграют против команды Киргизии. В ноябре россияне выступят против сборной Ирана. Команда Валерия Карпина проведет обе встречи на выезде. Также в ноябре национальная сборная примет в Санк-Петербурге футболистов из Боснии и Герцеговины.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.