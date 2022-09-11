МАГАТЭ сообщило о начале консультаций по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало консультации по зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
Обеспечивающая ЗАЭС внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других важных функций безопасности, резервная линия была восстановлена. «Несмотря на ущерб, операторы станции и инженеры смогли восстановить одну из резервных линий электропередачи в очень сложных условиях», — рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Тем не менее Гросси выразил обеспокоенность сложившейся вокруг Запорожской АЭС ситуацией. По его словам, опасность сохраняется до тех пор, пока продолжаются какие-либо обстрелы. «Для решения этой серьезной ситуации начались консультации о срочной необходимости создания зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции», — заявил он.
Надежное внешнее электроснабжение от сети и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы уже не работают, подчеркивается в сообщении МАГАТЭ.
Ранее стало известно об остановке последнего рабочего энергоблока на Запорожской АЭС.
6 сентября МАГАТЭ подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.