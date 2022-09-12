Макрон призвал Путина остановить военную спецоперацию на Украине

Макрон призвал Путина как можно скорее остановить специальную военную операцию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к российскому лидеру Владимиру Путину остановить специальную военную операцию (СВО) на Украине как можно скорее. Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров глав государств.

Он осудил продолжение российской военной операции на Украине и напомнил о своем требовании ее скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Елисейский дворец

Помимо этого Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, после чего потребовал от всех сторон конфликта на Украине обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Переговоров не будет

Ранее Зеленский сообщил, что в настоящее время он не готов вести мирные переговоры с Россией. По его словам, он не станет договариваться с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы Владимир Зеленский президент Украины

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер, в свою очередь, признал, что страны Евросоюза на фоне кризиса на Украине вынуждены действовать вопреки собственным интересам. Он подчеркнул, что ЕС уже можно назвать проигравшим в данном конфликте. Парламентарий пояснил, что из-за групп интересов и частного капитала вне Европы каждое государство, входящее в Европейский союз, теряет военную и политическую независимость, а взамен получает экономическую и энергетическую нежизнеспособность.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко рассказал, что актуальная обстановка на международной арене является глобальным переделом мира. Он считает, что на сегодняшний день европейская энергетическая безопасность столкнулась с глубоким кризисом, из-за чего возрастает социальная напряженность, особенно в тех государствах, которые поддерживают антироссийские санкции.

Красная черта

Посол России в Германии Сергей Нечаев обвинил Берлин в том, что тот начал поставлять Киеву летальное оружие собственного производства. Дипломат назвал это пересечением красной черты и отметил, что именно англосаксонские союзники по НАТО требуют от Германии накачивать Украину оружием, добавив, что это ведет к затягиванию конфликта и увеличению числа его жертв.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Донецку предназначена победа. Он посоветовал доверять лишь официальным источникам информации, а также перепроверять данные из социальных сетей.

Донецк не то что выстоять, мы победить обязаны, и мы победим Денис Пушилин глава Донецкой народной республики

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер подчеркнул сдержанность и зрелость России в вопросе ударов по украинским центрам принятия решений. По его словам, данный вопрос является сложным как с технической, так и с политической точки зрения, поскольку могут обернуться неожиданной реакцией западных государств. При этом он пояснил, что Москва давно бы приняла соответствующие меры, если бы в этом была такая необходимость.