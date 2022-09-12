Разведчик США отметил сдержанность России в принятии решений спецоперации

Разведчик США Риттер заявил, что решения РФ в ходе спецоперации зрелые и сдержанные

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер в беседе с «Известиями» отметил сдержанность и зрелость России в принятии решений в ходе принятия решений во время спецоперации на Украине.

Он заявил, что вопрос о нанесении ударов по украинским центрам принятия решений является сложным как с технической, так и с политической точки зрения, поскольку могут обернуться неожиданной реакцией Запада. По мнению бывшего экс-разведчика, Москва давно бы приняла меры, если бы это было необходимо.

«Россия не перегибает палку в своей реакции на те или иные проблемы. Россия ищет решения сложностей, но не провоцирует резкую эскалацию конфликта», — считает Риттер.

Бывший офицер разведки также заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после отключения реактора стала менее опасной, однако остается «крайне непростой».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российскими военными были поражены восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские войска уничтожили 43 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику противника в 103 районах.

