Посол России Нечаев: Германия пересекла красную черту, поставляя Киеву летальное оружие

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «Известиям» выступил с обвинениями в адрес Берлина из-за того, что он начал поставлять Киеву летальное оружие собственного производства. По его словам, таким образом ФРГ пересекла красную черту.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать. В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — заявил российский дипломат.

Нечаев пояснил, что накачки Украины оружием требуют от Германии англосаксонские союзники по НАТО. Он подчеркнул, что подобные действия являются путем в никуда и ведут исключительно к затягиванию конфликта и увеличению числа его жертв.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас не готов к переговорам с Москвой. При этом он отметил, что Россия является «соседом с огромным населением», поэтому Украине придется жить с ней и налаживать связи.