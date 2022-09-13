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Бородина объяснила важность Instagram для россиян

Ведущая «Дома-2» Бородина выступила за разблокировку соцсети Instagram в России
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала предложение лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева разблокировать в России Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена). В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она объяснила важность этой платформы для россиян.

«Целыми днями мы смотрим новости, это вгоняет нас в депрессию, мы каждый день активно участвуем в этой истории. Вообще-то должна быть часть развлекательного контента. И частью этого развлекательного контента является Instagram», — заявила Бородина.

Телеведущая подчеркнула, что выступает за разблокировку соцсети. Она также сочла ограничение доступа к Instagram в России «издевательством над людьми» и указала, что платформа позволяет россиянам отдохнуть и расслабиться.

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Нечаев предложил рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram в ходе выступления в Госдуме. Лидер партии выразил уверенность в том, что соцсеть начала «хорошо себя вести».

Тверской суд Москвы 21 марта признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, а также принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Сенатор Андрей Клишас позднее сообщал, что пересмотр решения о блокировке Instagram и Facebook возможен только после изменений в принципах модерации контента площадок. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил возможность восстановления доступа к Instagram в России.

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Маргарита Щигарева
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