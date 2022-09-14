Cбер начнет принимать заявки на сельскую ипотеку

С 15 сентября Сбербанк открывает прием заявок по программе «Сельская ипотека»

С 15 сентября Сбербанк открывает прием заявок по программе «Сельская ипотека» для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях. Ставка составит 2,7 процента с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья и 3 процента — для строительства жилого дома. Первоначальный взнос — от 15 процентов стоимости недвижимости, по двум документам — от 50 процентов. Максимальная сумма кредита составляет 5 миллионов рублей.

«Мы рады возобновить прием заявок на государственную программу сельской ипотеки. Это важный проект помогает кардинально улучшить жилищные условия россиян, которые живут на сельских территориях. На сайте сервиса Домклик наши клиенты могут найти актуальный список сельских территорий и агломераций, в которых можно приобрести жилье в рамках этой ипотечной программы. А оформить ее можно онлайн — быстро и просто», — отметил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка

По программе можно:

— приобрести участок с жилым домом или дом блокированной застройки у юрлица (с момента постройки объекта не должно пройти более трех лет) или физлица (не более пяти лет);

— построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо ИП на собственном или приобретаемом участке (срок строительства не должен превышать двух лет).

Программа имеет ряд особенностей:

1. Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в Министерстве сельского хозяйства РФ. Согласование может занимать до 10 дней.

2. Объект недвижимости должен соответствовать следующим критериям: быть пригодным для проживания, обеспечен централизованными и автономными инженерными системами (электричество, вода и так далее), иметь площадь не менее размера, равного учетной норме площади в расчете на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления.

3. Кредит по программе можно получить только один раз.

4. В приобретенном объекте необходимо оформить постоянную регистрацию в течение 180 дней с момента получения собственности и подтверждать наличие этой регистрации раз в год в течение 5 лет.

Ознакомиться с подробными условиями программы, рассчитать условия и подать заявку на сельскую ипотеку можно онлайн на Домклик.

