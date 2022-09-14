Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало ликвидацию морского десанта ВСУ при форсировании Днепра

Минобороны показало кадры уничтожения морского десанта ВСУ при форсировании Днепра у ЗАЭС

Российские военные ликвидировали морской десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующие кадры показало Минобороны России, их публикует RT в Telegram-канале.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

В ведомстве уточнили, что Россия уничтожила десант ВСУ при форсировании реки Днепр в районе ЗАЭС с помощью вертолетов Ка-52.

«Точечными ударами управляемых ракет "Вихрь" надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», — добавили там

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что речи об отводе российских войск от ЗАЭС не идет. Российские власти по-прежнему призывают все страны употребить свое влияние, чтобы прекратить эти обстрелы, продолжающиеся каждый день, подчеркнул он.

13 сентября оборонное министерство доложило о ликвидации в Харьковской области бронетанковой колонны ВСУ экипажем российского вертолета Ми-35. Работа экипажа российского вертолета на указанной территории помогла остановить продвижение ВСУ, украинские военнослужащие не смогли прорваться к оборонительным позициям российских войск.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Президент «Баварии» пошутил над Левандовски после победы над «Барселоной»
Определена стоимость аренды «однушки» в Москве
Судимый россиянин зарубил топором бывшую сожительницу
На российской детской площадке подросток избил мальчика из-за горки
Шестилетняя девочка провела несколько дней в квартире с мертвыми родителями
Россияне массово полюбили отдых внутри страны
В Москве приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто
Россиянка выпала из окна 13-го этажа после ссоры и попала на видео
В США прошла встреча представителя Тайваня со сторонниками санкций против КНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.