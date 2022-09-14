Минобороны показало ликвидацию морского десанта ВСУ при форсировании Днепра
Российские военные ликвидировали морской десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующие кадры показало Минобороны России, их публикует RT в Telegram-канале.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
В ведомстве уточнили, что Россия уничтожила десант ВСУ при форсировании реки Днепр в районе ЗАЭС с помощью вертолетов Ка-52.
«Точечными ударами управляемых ракет "Вихрь" надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», — добавили там
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что речи об отводе российских войск от ЗАЭС не идет. Российские власти по-прежнему призывают все страны употребить свое влияние, чтобы прекратить эти обстрелы, продолжающиеся каждый день, подчеркнул он.
13 сентября оборонное министерство доложило о ликвидации в Харьковской области бронетанковой колонны ВСУ экипажем российского вертолета Ми-35. Работа экипажа российского вертолета на указанной территории помогла остановить продвижение ВСУ, украинские военнослужащие не смогли прорваться к оборонительным позициям российских войск.