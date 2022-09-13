Минобороны заявило о ликвидации в Харьковской области бронетанковой колонны ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении Ми-35 бронетанковой колонны ВСУ в Изюмском районе

Экипаж российского вертолета Ми-35 в Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинская колонна была ликвидирована в Изюмском районе.

«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны.

Работа экипажа российского вертолета на указанной территории помогла остановить продвижение ВСУ, украинские военнослужащие не смогли прорваться к оборонительным позициям российских войск.

10 сентября в Минобороны сообщали, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи в Харьковской области были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении. Операция по свертыванию и переброске войск была проведена в течение трех суток.

По сообщениям официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин информирован о перегруппировке ВС России. Глава государства находится на постоянной связи с министром обороны Сергеем Шойгу и всеми военачальниками, подчеркнул он.