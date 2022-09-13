Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о ликвидации в Харьковской области бронетанковой колонны ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении Ми-35 бронетанковой колонны ВСУ в Изюмском районе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Экипаж российского вертолета Ми-35 в Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинская колонна была ликвидирована в Изюмском районе.

«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны.

Работа экипажа российского вертолета на указанной территории помогла остановить продвижение ВСУ, украинские военнослужащие не смогли прорваться к оборонительным позициям российских войск.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

10 сентября в Минобороны сообщали, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи в Харьковской области были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении. Операция по свертыванию и переброске войск была проведена в течение трех суток.

По сообщениям официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин информирован о перегруппировке ВС России. Глава государства находится на постоянной связи с министром обороны Сергеем Шойгу и всеми военачальниками, подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Володин отреагировал на оценку США ударов по критической инфраструктуре Украины
Перечислены самые востребованные специалисты IT-сферы в России
Россиян предупредили об опасности стройматериалов
Стало известно об истощении нефтяного резерва США
В подконтрольном Киеву Краматорске заметили иностранных офицеров
Врач назвала распространенную ошибку при лечении боли в горле
Минобороны заявило о ликвидации в Харьковской области бронетанковой колонны ВСУ
В Херсоне призвали отодвинуть линию фронта
В Запорожье заметили концентрацию военной техники ВСУ
Названа причина мощнейшего сдвига в сторону правых сил в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.