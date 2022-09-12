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Песков заявил о полной информированности Путина о ходе СВО

Песков заявил, что Путину докладывают обо всем происходящем в ходе СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / TASS Host Photo Agency / Reuters

Президент России Владимир Путин полностью информирован обо всем, что происходит в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — сказал он. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, как Путин отреагировал «на перегруппировку сил и средств на Украине».

Песков указал, что глава государства находится на постоянной связи с министром обороны Сергеем Шойгу и всеми военачальниками.

8 сентября стало известно о начале наступления украинских военных в Харьковской области в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября сообщалось, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм. В Минобороны России объяснили, что российские войска были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении, это делалось в целях достижения целей спецоперации.

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Алина Гончарова
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