Роналду реализовал пенальти в матче с «Шерифом» и прервал безголевую серию из 9 матчей

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прервал безголевую серию из девяти матчей. Об этом сообщает The Sun.

15 сентября Роналду реализовал пенальти в матче с «Шерифом» в рамках второго тура Лиги Европы. Этот гол стал первым для форварда в текущем сезоне. На данный момент встреча продолжается. МЮ ведет со счетом 2:0.

9 сентября Роналду признали худшим игроком матча Лиги Европы между МЮ и «Реалом Сосьедад». Роналду провел на поле все 90 минут, забил один мяч из офсайда и совершил один неточный удар.

Безголевая серия Роналду началась в июне 2022 года после игры со сборной Швейцарии в Лиге наций. После этого португальский форвард выходил на поле в девяти встречах, в том числе в товарищеском матче МЮ с «Райо Вальекано», и не совершил ни одного результативного действия.