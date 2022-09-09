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Спорт

Роналду признали худшим игроком матча Лиги Европы

WhoScored признал Криштиану Роналду худшим игроком матча ЛЕ между МЮ и «Реалом Сосьедад»

Фото: Craig Brough / Reuters

WhoScored признал португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду худшим игроком матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Об этом сообщается на сайте портала.

Роналду провел на поле все 90 минут, забил один мяч из офсайда и совершил один неточный удар. Еще два удара форварда были заблокированы. В итоге португалец получил от портала оценку 5,83. Самый высокий балл поставили полузащитнику «Реала Сосьедад» Микелю Мерино — 7,44.

8 сентября МЮ уступил «Реалу Сосьедад» со счетом 0:1. В турнирной таблице Английской премьер-лиги после шести туров «Юнайтед» занимает пятое место, имея в активе четыре победы и два поражения.

1 сентября с закрытием трансферного окна стало известно, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед». Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе футболиста из команды. Он высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Ксения Курашкина
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