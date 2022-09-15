Шлеменко рассказал о причине поражения за 21 секунду

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что медийная активность отвлекает его от ММА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал о возможной причине поражения за 21 секунду сербу Александру Иличу. Его слова приводит Metaratings.

«Я снизил градус медийной активности. Не могу говорить, что все это стало первопричиной моего поражения, но однозначно свое влияние было. Знаете, это просто отвлекает. А когда тебя отвлекают, то не всегда получается сконцентрироваться», — заявил боец.

26 августа Шлеменко уступил Иличу на турнире RCC. Схватка продлилась 21 секунду. Сербу удалось отправить оппонента в нокдаун ударом колена, а затем добить его, вынудив рефери остановить бой.

13 декабря Шлеменко встретится с другим российским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым на турнире в Екатеринбурге. Исмаилов провел предыдущий бой в октябре 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом Владимиру Минееву. Всего в активе Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья. Шлеменко в профессиональной карьере одержал 61 победу и потерпел 14 поражений.