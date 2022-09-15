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Спорт

«Спартак» разгромил «Факел» в матче Кубка России

«Спартак» победил «Факел» со счетом 3:0 на групповом этапе Кубка России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Спартак» разгромил воронежский «Факел» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. В первом тайме отличились Павел Мелешин и Квинси Промес, а на 76-й минуте матча забил Александр Соболев.

Москвичи занимают первую строчку в таблице группы B, имея в активе шесть очков. 30 августа они обыграли «Крылья Советов» со счетом 1:0. Следующим соперником красно-белых в Кубке страны станет «Зенит». Матч пройдет в Москве 28 сентября.

«Спартак» — действующий обладатель Кубка России. В финале турнира красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1. Для «Спартака» эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. Последний раз команде удавалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.

Ксения Курашкина
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