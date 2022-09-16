Историк назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Историк Притчин назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Историк, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал о причинах конфликта между Киргизией и Таджикистаном. По его словам, это комплексная проблема, которую не удается решить из-за невозможности постсоветских государств провести делимитацию в сжатые сроки. Своим мнением эксперт поделился в ходе беседы с «Лентой.ру».

Административная граница, превратившаяся в государственную

Притчин отметил, что конфронтация между Киргизией и Таджикистаном случилась из-за совокупности факторов.

«Когда в 1937 году делили границу, никто не предполагал, что в один момент она станет государственной. Это была административная граница в рамках единого государства. Соответственно никто сильно не заморачивался, когда ее проводил, потому что хозяйственная деятельность велась исходя из общей плановой экономики. Никаких проблем с пересечением границ, ни с экономической активностью не было. Все управлялось из единого центра», — объяснил специалист.

В 1991 году ситуация кардинальным образом поменялась. Эта административная граница стала государственной со всеми необходимыми атрибутами: пограничниками, военными, таможней и всеми остальными делами. С учетом того, что граница между Киргизией и Таджикистаном проходит по очень тяжелой горной местности и протяженность ее 980 километров, то понятно, что определить ее достаточно непросто даже при нормально работающих государственных институтах Станислав Притчин историк

Он подчеркнул, что многим постсоветским государствам за 30 лет независимости не удалось в полной мере провести делимитацию. Отсюда проистекают многие территориальные проблемы, высказался Притчин.

Другие причины конфликта

Наиболее проблемным участком является Ферганская долина, указал историк. Территория поделена между тремя государствами — Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, что усложняет управление этим регионом.

«Район очень плодороден. В нем все жизненно необходимые ресурсы — земля, пастбища, вода. Плюс, в нем происходят разные демографические процессы. Если в Киргизии из Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном, люди в основном уезжают, то в Таджикистане, в Согдийской области — как раз наоборот. Там людей живет куда больше, чем с киргизской стороны. Соответственно, есть запрос на пастбища, на воду, на землю», — указал специалист.

Также в регионе сконцентрированы те, кто преследует негосударственные интересы. «Через эти земли проходит наркотрафик из Афганистана. Соответственно борьба за контроль над каналами наркотрафика тоже тут присутствует», — сообщил Притчин.

К тому же из-за принадлежности разных частей Ферганской долины разным государствам, в регионе есть запрос на контрабанду, указал специалист. «Таджикистан не является частью Евразийского экономического союза, а Киргизия является. Есть дисбаланс на определенные группы товаров, и, соответственно, есть определенный запрос на контрабанду», — объяснил историк.

Все это в совокупности, плюс интересы местных кланов и невозможность государств в сжатые сроки провести делимитацию и по всей вертикали власти довести решение до сел, приводит к таким столкновениям. Станислав Притчин историк

По словам историка, разрешить конфликт между государствами поможет понимание со стороны властей, что столкновение приведет лишь к ухудшению жизни граждан.

«Здравый смысл поможет, но его мало на всех уровнях. Киргизия с Таджикистаном — две горных республики, близкие друг другу по менталитету, культуре, географии, уровню жизни. В таких условиях, конечно, скатываться на конфликт противоречит любому здравому смыслу. Весь вопрос в том, чтобы переступить через интересы каких-то игроков, которые заинтересованы в этой конфронтации, и поступить именно как государство, защищающее своих граждан. Вот это, конечно, задача номер один и для киргизской, и для таджикской стороны», — счел Притчин.

Развитие конфликта

Утром 14 сентября стало известно о перестрелке между пограничниками двух государств. По версии киргизской стороны, пограничный наряд Киргизии обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы». На требования покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в ответ киргизские пограничники «также применили оружие».

Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизских пограничников в необоснованном обстреле с помощью минометов своей погранзаставы. Из-за этого власти Киргизии приняли решение об эвакуации мирного населения из опасных районов.

К пятнице, 16 сентября, в конфликте на киргизско-таджикской границе пострадали 42 гражданина Киргизии, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Отмечается, что речь идет как о военнослужащих, так и о мирных жителях. Всем раненым в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь. В свою очередь Таджикистан заявил об одном погибшем пограничнике и нескольких раненых в ходе перестрелок на границе.