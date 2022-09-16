Борис Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Титов уходит с поста

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подтвердил свой уход с поста, передает «Интерфакс». Он сказал, что его полномочия прекращаются, и на третий срок он претендовать не сможет.

«Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента», — сказал он. Титов уточнил, что его полномочия истекли еще летом, но до прихода преемника он будет координировать работу аппарата. Говоря о новом уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей, Титов подчеркнул, что кандидат на место должен быть из предпринимательской среды.

«Что называется, на своей шкуре ощутить все проблемы, все риски заниматься бизнесом в нашей стране. А если у него есть опыт работы на государство, знание не понаслышке, что такое бюрократия — то это вообще идеальный кандидат», — высказался он. По словам Титова, в настоящее время обсуждается большое число кандидатур, но некоторые не подошли по разным причинам.

Согласно действующему законодательству, полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена закончились 22 июня.