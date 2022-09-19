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В Москве резко увеличился интерес к аренде квартир

«Авито Недвижимость»: спрос на долгосрочную аренду квартир в Москве вырос в 2,1 раза

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В сентябре в Москве в два раза увеличился спрос на долгосрочную аренду квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

По словам экспертов, интерес к аренде жилья на длительный срок обычно повышается перед началом учебного года и сезона деловой активности. За первую половину сентября спрос резко увеличился в 2,1 раза относительно первой половины марта 2022 года.

За полгода больше всего арендаторы стали интересоваться квартирами с четырьмя и более комнатами — спрос на подобные объекты вырос почти в 2,9 раза. Интерес к однокомнатным объектам повысился в 2,4 раза.

Ранее специалисты «Авито Недвижимости» выяснили, что в сентябре 2022 года средняя ставка на аренду однокомнатной квартиры в Москве достигла 40 тысяч рублей в месяц. Студии можно было арендовать за 43 тысячи рублей. Владельцы двухкомнатных квартир просили 58 тысяч рублей ежемесячно.

Нина Ташевская
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