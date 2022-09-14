Определена стоимость аренды «однушки» в Москве

«Авито Недвижимость»: однокомнатная квартира в Москве в среднем сдается за 40 тысяч рублей

В сентябре 2022 года средняя ставка на аренду однокомнатной квартиры в Москве достигла 40 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

С января по 12 сентября средняя ставка на квартиры в столице находилась на уровне 60 тысяч рублей в месяц, студии можно было арендовать за 43 тысячи рублей. Владельцы двухкомнатных квартир просили 58 тысяч рублей ежемесячно, трехкомнатных — 110 тысяч рублей.

По данным экспертов, цены выросли в высокий сезон, однако они не исключают снижения ставок зимой. В компании определили, что многие собственники изначально выставили объекты на продажу, однако из-за неопределенности на рынке решили их сдавать. Осенью цены в экономсегменте могут подняться на 5-10 процентов.

Ранее в ЦИАН выяснили, что с начала 2022 года до сентября самым популярным районом Москвы для аренды жилья оказался Пресненский. Популярностью пользовались также Тверской район и Хамовники.