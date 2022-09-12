Определены самые популярные районы Москвы для аренды жилья

ЦИАН: самым популярным районом Москвы для аренды жилья оказался Пресненский

С начала 2022 года до сентября самым популярным районом Москвы для аренды жилья оказался Пресненский. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Аналитики определили популярные локации, подсчитав количество просмотров объявлений объектов в аренду. На Пресненский район пришлась доля в шесть процентов. Показатель в три процента зафиксировали в Тверском районе и Хамовниках.

Популярностью также пользовались поселение Сосенское, районы Хорошевский, Раменки, Басманный и Даниловский, а также Хорошево-Мневники и Московский — на каждый из них пришлась доля в два процента.

В компании показатели объяснили стремлением арендаторов найти жилье рядом с работой. «Самые просматриваемые районы у арендаторов располагаются в ЦАО, где находится большинство офисных центров, так как многие ищут жилье недалеко от работы. Однако в число популярных также вошли районы за МКАД с большим объемом предложения и относительно невысокими ставками», — объяснили в ЦИАН.

Ранее специалисты «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что районом Старой Москвы с наиболее подешевевшей арендой однокомнатных квартир и студий за год стал Войковский. С августа по начало сентября 2021 года средняя арендная ставка на «однушки» там упала более чем на 15 процентов.