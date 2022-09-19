Объяснено отсутствие военной формы у принцев Гарри и Эндрю на похоронах королевы

The Sun: принцам Гарри и Эндрю не разрешили надеть военную форму на похороны королевы

Во время похорон Елизаветы II принц Гарри и его дядя, принц Эндрю, были в гражданской одежде в отличие от остальных детей королевы и наследника престола, принца Уильяма. Издание The Sun объяснило причину отсутствия у них военной формы.

Принц Гарри лишился права носить военную форму после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи и переезда в США в 2020 году. Сообщалось, что потеря связей с вооруженными силами стала для него серьезным ударом. Он закончил военную академию, дважды бывал в командировках в Афганистане и ценил этот период своей жизни.

За два года Гарри надевал военную форму лишь один раз. Это произошло в субботу, 17 сентября, во время бдения у гроба Елизаветы II. Для этого ему пришлось получить личное разрешение короля.

Принц Эндрю не может носить военную форму с начала 2022 года, когда Елизавета II лишила его титулов, воинских званий и королевского патронажа. Поводом для этого стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Робертс-Джуффре.

По утверждению Робертс-Джуффре, в 17 лет ее трижды заставляли заниматься сексом с Эндрю. Чтобы избежать допроса в американском суде, принц согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошла поминальная служба по королеве Елизавете II. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей, пройдет в часовне святого Георгия в Виндзоре. Королеву похоронят в Мемориальной часовне короля Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени).

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.