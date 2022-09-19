Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Объяснено отсутствие военной формы у принцев Гарри и Эндрю на похоронах королевы

The Sun: принцам Гарри и Эндрю не разрешили надеть военную форму на похороны королевы

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Во время похорон Елизаветы II принц Гарри и его дядя, принц Эндрю, были в гражданской одежде в отличие от остальных детей королевы и наследника престола, принца Уильяма. Издание The Sun объяснило причину отсутствия у них военной формы.

Принц Гарри лишился права носить военную форму после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи и переезда в США в 2020 году. Сообщалось, что потеря связей с вооруженными силами стала для него серьезным ударом. Он закончил военную академию, дважды бывал в командировках в Афганистане и ценил этот период своей жизни.

За два года Гарри надевал военную форму лишь один раз. Это произошло в субботу, 17 сентября, во время бдения у гроба Елизаветы II. Для этого ему пришлось получить личное разрешение короля.

Материалы по теме:
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена: почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена:почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
14 сентября 2022
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
Умерла королева Великобритании Елизавета II.Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
8 сентября 2022
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022

Принц Эндрю не может носить военную форму с начала 2022 года, когда Елизавета II лишила его титулов, воинских званий и королевского патронажа. Поводом для этого стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Робертс-Джуффре.

По утверждению Робертс-Джуффре, в 17 лет ее трижды заставляли заниматься сексом с Эндрю. Чтобы избежать допроса в американском суде, принц согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошла поминальная служба по королеве Елизавете II. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей, пройдет в часовне святого Георгия в Виндзоре. Королеву похоронят в Мемориальной часовне короля Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени).

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о попытке Киева свернуть биологические программы США
Раскрыт простой способ с легкостью надевать узкие сапоги
Нападение на ломбард россиянина с игрушечным пистолетом попало на видео
В «Калашникове» рассказали о разработке нового пулемета
Нарколог предупредил об опасности электронных сигарет
В РФС высказались о требовании дисквалифицировать тренера сборной Украины
Глава Минпромторга призвал скорее определиться с параллельным импортом алкоголя
Стало известно место встречи глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США
Колонна обсудила Запорожскую АЭС с Лавровым
Еще одного сотрудника ОБСЕ приговорили в ЛНР к 13 годам за госизмену
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.