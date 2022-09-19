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Идею о гарантированном академотпуске для студентов-участников СВО объяснили

Депутат Метелев: идею об академотпуске участникам СВО выдвинули после просьбы заочников

Фото: РИА Новости

Идею о предоставлении гарантированного академического отпуска для студентов — участников специальной военной операции (СВО) на Украине выдвинули после просьбы получающих образование в заочной форме. Так данную инициативу в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Депутат пояснил, что академический отпуск с большой вероятностью будет предоставлен, поскольку нет объективных причин для обратного.

«Мы знаем, что ребята и те, кто контрактники, учатся в заочной форме, военнослужащие, сегодня лишены возможности получить академический отпуск. Мы получили соответствующее обращение из Еврейской автономной области. Там нас попросили это сделать в первую очередь для них», — сказал Метелев.

Ранее депутат предложил гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в специальной операции на Украине. Он отметил, что с начала СВО предоставление таким студентам академических отпусков было приостановлено. По мнению Метелева, это нарушает их права, в частности, лишает возможности получить профессиональное или высшее образование.

Он подчеркнул, что письма с предложением о предоставлении академического отпуска студентам — участникам СВО были направлены в Минпросвещения и Минобразования.

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Анна Щербакова
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