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Российским студентам предложили гарантировать академотпуск за участие в СВО

Депутат Метелев предложил гарантировать академотпуск студентам в России за участие в СВО

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

В России предложили гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в специальной операции на Украине. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, сообщается в Telegram-канале пресс-службы партии «Единая Россия».

Он отметил, что с начала СВО предоставление отпусков военнослужащим было приостановлено. По мнению депутата, это нарушает права российских студентов, в частности, лишает их возможности получить профессиональное или высшее образование.

«Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу. И никаких барьеров тут быть не должно. Мы обязаны продолжать расширять меры поддержки», — заявил Метелев.

По его данным, в спецоперации принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Метелев подчеркнул, что письма с предложением были направлены в Минпросвещения и Минобразования.

Он заверил, что комитет Госдумы по молодежной политике готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил выплатить по 50 тысяч рублей ряду первокурсников — детям военнослужащих, сотрудников госорганов и органов внутренних дел, принимавших участие в спецоперации на Украине.

До этого сообщалось, что Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации выделила гранты на бесплатное обучение для детей военнослужащих, участвующих в СВО.

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Анна Щербакова
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