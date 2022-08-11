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Российский губернатор поручил выплатить по 50 тысяч рублей ряду первокурсников

Губернатор Кобзев поручил выплатить по 50 тысяч рублей студентам-детям участников СВО

Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил выплатить по 50 тысяч рублей ряду первокурсников — детям военнослужащих, сотрудников госорганов и органов внутренних дел, принимавших участие в спецоперации на Украине. Об этом он написал в Telegram.

По словам главы региона, для получения выплаты студенты должны быть зачислены в вузы по программам бакалавриата и специалитета. «Поручил министерству образования проконтролировать исполнение указа», — подчеркнул Кобзев.

Ранее сообщалось, что Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации выделила гранты на бесплатное обучение для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Грантами можно воспользоваться в 12 институтах и факультетах московского кампуса академии, а также в 13 крупнейших филиалах вуза по всей России.

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Сергей Истомин
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