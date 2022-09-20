Стало известно об избрании нового президента РАН

ТАСС: новым президентом РАН избрали академика Геннадия Красникова

Новым президентом Российской академии наук (РАН) избрали академика Геннадия Красникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в счетной комиссии.

«Красников набрал более 800 голосов, (академик Дмитрий) Маркович — более 300 и около 100 не проголосовали», — объяснил источник агентства.

«Коммерсантъ» в своем Telegram-канале также сообщил об избрании Красникова главой РАН. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.

Ранее действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы учреждения. Источники отмечали, что такое решение он принял в последние два дня до голосования.

В списке кандидатов на пост главы РАН были еще три академика, а именно генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Дмитрий Маркович, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин.