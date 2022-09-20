Россияне стали покупать больше машин

Замминистра промышленности России заявил о росте продаж машин на 20% по сравнению с июлем

В августе в России продали более 54 тысяч автомобилей, что на 20 процентов превышает июльские показатели, заявил заместитель министра промышленности и торговли страны Альберт Каримов. Его слова передает ТАСС.

«С точки зрения производства у нас в целом динамика приблизительно соответствует рынку продаж», — рассказал он. С января по август в стране было выпущено 420 тысяч автомобилей, что на 60 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, сократился объем производства легковых автомобилей — спад составил 64 процента в годовом выражении. Меньше других пострадало производство грузовых автомобилей и автобусов, где снижение составило около 14 процентов.

Каримов отметил, что при этом выпуск автомобилей в России в августе динамично восстанавливается. «Производство автомобилей всех типов составило 37 тысяч штук, что на 26 процентов превышает показатели июля», — сообщил замминистра. Он также добавил, что в общем объеме продаж на автомобили отечественного производства пришлось 80 процентов.

В годовом выражении продажи новых автомобилей в России в августе упали на 62,4 процента год к году, до 41,6 тысячи штук. Такие данные предоставила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Однако в июле российский авторынок показал рост на 16,8 процента по сравнению с июнем. В целом российский авторынок начал постепенно восстанавливаться.

При этом по итогам восьми месяцев 2022 года средняя стоимость автомобиля в России выросла на 22 процента. В текущих условиях при выборе нового автомобиля россияне стали отдавать предпочтение марке Lada. Преимуществом такой машины потребители называют низкую стоимость, а также дешевое содержание и обслуживание.