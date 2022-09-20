В ДНР отказались от электронного голосования на референдуме

Глава ДНР Пушилин заявил, что электронное голосование на референдуме проводиться не будет

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что электронное голосование на референдуме не будет проводиться, учитывая короткие сроки для подготовки. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно», — заявил он.

Ранее глава ДНР утверждал, что голосование о присоединении республики к России на референдуме будет смешанным, включая очный и дистанционный форматы. Оно пройдет с 23 по 27 сентября.

Кроме того, Пушилин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения республики в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

20 сентября специалисты в администрациях республик Донбасса начали активную проработку вопроса подготовки к проведению референдума.