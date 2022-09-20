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Венгерский дипломат заговорил на русском языке на Генассамблее ООН

Венгерский дипломат Чаба Кереши заговорил на русском во время открытия Генассамблеи ООН

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Венгерский дипломат Чаба Кереши во время открытия 77-й Генеральной Ассамблеи ООН обратился к присутствующим на русском языке. Трансляция выступления доступна на сайте организации.

Во время выступления он напомнил коллегам об инфляции, которая находится на самом высоком за последние 40 лет уровне, а также о политической нестабильности по всему миру.

«Четверть всего населения земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями, политической нестабильностью. Редко, когда насилие по всему миру бывало столь жестоким», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Глава дипведомства не только выступит на заседании Генассамблеи, но и проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с иностранными коллегами.

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Варвара Кошечкина
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Венгерский дипломат заговорил на русском языке на Генассамблее ООН
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