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Уходившим от погони ГИБДД россиянам оторвало головы

В Перми двое мужчин пытались уйти от погони ГИБДД, врезались в дерево и лишились голов

Фото: Сетевое издание «59.ру»

В Перми легковой автомобиль на большой скорости врезался в дерево, пассажир и водитель погибли на месте. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на источники в городских экстренных службах.

Инцидент произошел на Гайвинской улице у дома номер 58. По данным издания, находившиеся в автомобиле мужчины пытались уйти от погони инспекторов ГИБДД. На одном из крутых поворотов водитель не справился с управлением и врезался в дерево, ветка которого сорвала с машины крышу и оторвала головы россиянам.

59.ru отмечает, что перед тем как сесть за руль, мужчины употребляли алкоголь, а при себе у одного из погибших был пистолет Макарова с кобурой и ключи от наручников.

Чтобы извлечь тела погибших из искореженного автомобиля, спасателям пришлось применять специальное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Березовском Свердловской области автобус с пассажирами врезался в самосвал, в результате ДТП пострадали пять человек.

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Валерий Розенберг
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