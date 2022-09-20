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Спорт

WADA отреагировало на слушания по делу Валиевой

Глава WADA Банька призвал ускорить расследование по делу олимпийской чемпионки Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал ускорить расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Сейчас организация ожидает вердикта, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, назначена дата слушаний, так что нам необходимо дождаться решения дисциплинарной панели. После этого WADA решит, что делать; пока не лучшее время, чтобы обсуждать этот вопрос. Мы очень внимательно следим за этим делом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения процесса», — отметил он.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве РУСАДА заявили о завершении расследования дела фигуристки. «В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — отметила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Слушания по делу о допинге Валиевой пройдут в сентябре или октябре.

Во время Олимпийских игр-2022 в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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Юлия Мискевич
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