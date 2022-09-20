WADA отреагировало на слушания по делу Валиевой

Глава WADA Банька призвал ускорить расследование по делу олимпийской чемпионки Валиевой

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал ускорить расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Сейчас организация ожидает вердикта, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, назначена дата слушаний, так что нам необходимо дождаться решения дисциплинарной панели. После этого WADA решит, что делать; пока не лучшее время, чтобы обсуждать этот вопрос. Мы очень внимательно следим за этим делом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения процесса», — отметил он.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве РУСАДА заявили о завершении расследования дела фигуристки. «В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — отметила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Слушания по делу о допинге Валиевой пройдут в сентябре или октябре.

Во время Олимпийских игр-2022 в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.