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Спорт

Стали известны сроки проведения слушания по делу Валиевой

Логинова заявила, что слушания по делу о допинге Валиевой пройдут в сентябре или октябре

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стали известны сроки проведения слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Их озвучила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова, слова которой передает ТАСС.

Логинова сообщила, что слушания будут проходить в конце сентября или начале октября. «Теперь будет процедура обработки результатов в соответствии с международными нормами и требованиями. Точную дату назвать не можем», — объяснила она.

Ранее в РУСАДА заявили о завершении расследования дела Валиевой. «В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — отметила Логинова.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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