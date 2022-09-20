В Запорожской области рассказали детали проведения референдума

Рогов заявил, что референдум в Запорожской области пройдет с учетом законодательства РФ

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, по примеру крымского опыта.

«Конкретно — согласно федеральному конституционному закону №6 ("О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя")», — раскрыл детали Рогов.

Ранее Рогов сделал заявление о границах Запорожской области после проведения референдума. Он отметил, что в настоящее время под контролем российских военных находится 73 процента региона, однако областной центр Запорожье на правом берегу Днепра остается подконтрольным Украине.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.