Стремоусов сообщил о включении в состав Херсонской области Снигиревки и Александровки

В состав Херсонской области включили два населенных пункта Николаевской области. Об этом сообщил заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По его словам, в состав региона были включены город Снигиревка и поселок Александровка Николаевской области. Отмечается, что их жители смогут проголосовать на референдуме по включению Херсонской области в состав России. «Они будут голосовать там, частично — в Херсоне», — уточнил Стремоусов.

20 сентября стало известно, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) состоятся референдумы о присоединении к России. В эти же даты аналогичные голосования пройдут в Запорожской и Херсонской областях.