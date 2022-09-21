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Спорт

В США сообщили о положительной допинг-пробе В у Валиевой

Американский журналист Лиз: допинг-проба B Камилы Валиевой дала положительный результат

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Допинг-проба B российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на американского журналиста Дейва Лиза.

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по результатам расследования собрало доказательства, подтверждающие факт нарушения Валиевой антидопинговых правил. По мнению спортивного агента Андрея Митькова, они могут увеличить срок стандартной дисквалификации фигуристки.

14 сентября в РУСАДА объявили о завершении расследования дела Валиевой. Глава организации Вероника Логинова заявила, что слушания пройдут в сентябре или октябре этого года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
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