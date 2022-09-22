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Кулеба заявил о намерении «держать дистанцию» от Лаврова на Совбезе ООН

Кулеба заявил, что намерен «держать социальную дистанцию» от Лаврова на Совбезе ООН
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен «держать безопасную социальную дистанцию» от главы МИД России Сергея Лаврова во время заседания Совета Безопасности ООН. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Ранее Кулеба призвал Финляндию запретить пересечение границы с Россией. По его словам, у него состоялась беседа с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, в ходе которой он призвал страну вместе со странами Балтии и Польши закрыть границу с РФ.

Кроме того, Кулеба призвал удвоить поддержку Киева поставками оружия и антироссийскими санкциями.

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Антон Похиляк
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