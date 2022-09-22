Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Эмиль Руусувуори
1:2
Завершен
Александр Бублик
Метц
Сибирь
3:5
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
1:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
1:2
Завершен
Стэн Вавринка
Метц
Куньлунь Ред Стар
3:6
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
3:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спорт

Стало известно о планах Усика провести три боя до конца карьеры

Украинский боксер Александр Усик планирует провести три поединка и завершить карьеру
Александр Усик.

Александр Усик.. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стало известно о планах украинского боксера Александра Усика провести три поединка и завершить карьеру. Его слова приводит YouTube-канал Usik17.

«Еще максимум три боя я могу быть пиковым. Три подготовки. С Тайсоном Фьюри, с Канело и "Олимпийский" [стадион в Киевеприм. "Ленты.ру"] — до свидания. Канело же хотел боксировать, но это фрикобой будет. Чисто бабок заработать», — сказал боксер.

28 августа появилась информация, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Как ожидалось, бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года, однако британец предпочел провести поединок с соотечественником Энтони Джошуа.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом из них.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Генштабе раскрыли категории освобожденных от призыва граждан
Пашинян встретился с генсеком НАТО
Стало известно о планах Усика провести три боя до конца карьеры
Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру на пост нового посла в России
Жителей Эстонии призвали готовиться к проблемам с электроснабжением
США призвали немедленно прекратить угрозы ядерным оружием
Минфин США заявил о «неприемлемо высокой» инфляции
В Израиле назвали условие для снятия ограничений с сектора Газа
Вучич спрогнозировал большой мировой конфликт
Захарова обвинила Запад в нежелании «образумить» киевский режим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.