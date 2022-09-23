Экс-советник президента США Рейгана Бэндоу призвал не пускать Украину в НАТО

Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что США не должны принимать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме. Об этом он написал в своей статье для портала 19Fortyfive.

По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе станет бременем для американского народа.

Экс-советник Рейгана отметил, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году Соединенные Штаты по-прежнему настаивали на том, чтобы альянс обещал возможное членство Украине и Грузии. При этом, по его словам, в Европе это мнение не разделяли.

Европейцы ясно дали понять, что не дадут окончательного одобрения их заявкам Дуг Бэндоу бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана

Вместо того, чтобы признать, что ни Соединенные Штаты, ни Европа не желают «защищать» Украину и Грузию, подчеркивает Бэндоу.

Ни Украина, ни Грузия никогда не было жизненно важны для обороны Европы или Америки. Жители США не поддерживают включение Украины в длинный список оборонных иждивенцев Дуг Бэндоу бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана

По его словам, начало военной спецоперации на Украине лишь подтвердило «постоянную нечестность» западных стран в их обещаниях Киеву. Он также добавил, что члены Североатлантического альянса признали, что прямое столкновение с Москвой из-за Украины «не в их интересах».

Бэндоу считает, что после окончания конфликта европейские члены НАТО могут вернуться к привычной практике, перепоручив свою защиту американской стороне.

Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств Дуг Бэндоу бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана

Украина стремится вступить в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что НАТО хочет присоединиться к Киеву. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности (СБ) ООН.

Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

В конце августа вице-премьер Украина Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания специальной военной операции России на территории страны. Она напомнила, что Киев неоднократно просил принять его в альянс. Теперь «решение должен принять Брюссель», подчеркнула она.

Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации Ольга Стефанишина вице-премьер Украины

При этом, Стефанишина подчеркнула, что Киеву недостаточно предоставления плана действий по членства (ПДЧ) в Североатлантический альянс, его удовлетворит только вступление в организацию. По ее мнению, процесс принятия страны в альянс займет около трех лет.

Абсолютно реалистичен 2023 год Ольга Стефанишина вице-премьер Украины

Гарантии безопасности

Киев 22 сентября представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект гарантий безопасности Киеву со стороны Запада и поблагодарил его за «лидерство в усилении поддержки Украины».

Я представил концепцию Киевского договора о безопасности, который призван стать инструментом обеспечения безопасности Украины до тех пор, пока мы не станем членом НАТО Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину вернуться к нейтральному статусу вместо того, чтобы принимать проект по гарантиям безопасности.

Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация Мария Захарова официальный представитель МИД России

По мнению представителя МИД, составленный Киевом проект гарантирует не безопасность государства, а продолжение финансирования украинских элит Западом.

«Формула мира»

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что для достижения мира необходимо достичь пяти пунктов.

Ими он назвал «наказание России», защиту жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны и гарантии безопасности. Пятым условием Зеленский счел «решимость мира сплотиться вокруг Украины».