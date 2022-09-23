Вашингтон призвали не принимать Украину в НАТО
Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что США не должны принимать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме. Об этом он написал в своей статье для портала 19Fortyfive.
По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе станет бременем для американского народа.
Экс-советник Рейгана отметил, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году Соединенные Штаты по-прежнему настаивали на том, чтобы альянс обещал возможное членство Украине и Грузии. При этом, по его словам, в Европе это мнение не разделяли.
Европейцы ясно дали понять, что не дадут окончательного одобрения их заявкам
Вместо того, чтобы признать, что ни Соединенные Штаты, ни Европа не желают «защищать» Украину и Грузию, подчеркивает Бэндоу.
Ни Украина, ни Грузия никогда не было жизненно важны для обороны Европы или Америки. Жители США не поддерживают включение Украины в длинный список оборонных иждивенцев
По его словам, начало военной спецоперации на Украине лишь подтвердило «постоянную нечестность» западных стран в их обещаниях Киеву. Он также добавил, что члены Североатлантического альянса признали, что прямое столкновение с Москвой из-за Украины «не в их интересах».
Бэндоу считает, что после окончания конфликта европейские члены НАТО могут вернуться к привычной практике, перепоручив свою защиту американской стороне.
Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств
Украина стремится вступить в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что НАТО хочет присоединиться к Киеву. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности (СБ) ООН.
Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине
В конце августа вице-премьер Украина Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания специальной военной операции России на территории страны. Она напомнила, что Киев неоднократно просил принять его в альянс. Теперь «решение должен принять Брюссель», подчеркнула она.
Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации
При этом, Стефанишина подчеркнула, что Киеву недостаточно предоставления плана действий по членства (ПДЧ) в Североатлантический альянс, его удовлетворит только вступление в организацию. По ее мнению, процесс принятия страны в альянс займет около трех лет.
Абсолютно реалистичен 2023 год
Гарантии безопасности
Киев 22 сентября представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект гарантий безопасности Киеву со стороны Запада и поблагодарил его за «лидерство в усилении поддержки Украины».
Я представил концепцию Киевского договора о безопасности, который призван стать инструментом обеспечения безопасности Украины до тех пор, пока мы не станем членом НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину вернуться к нейтральному статусу вместо того, чтобы принимать проект по гарантиям безопасности.
Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация
По мнению представителя МИД, составленный Киевом проект гарантирует не безопасность государства, а продолжение финансирования украинских элит Западом.
«Формула мира»
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что для достижения мира необходимо достичь пяти пунктов.
Ими он назвал «наказание России», защиту жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны и гарантии безопасности. Пятым условием Зеленский счел «решимость мира сплотиться вокруг Украины».