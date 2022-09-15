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В МИД России призвали Украину вернуться к нейтральному статусу

Представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину вернуться к нейтральному статусу

Фото: Shutterstock

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину вернуться к нейтральному статусу вместо того, чтобы принимать проект по гарантиям безопасности. Об этом она заявила на брифинге, трансляция которого доступна в YouTube.

«Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация», — сказала Захарова.

По мнению представителя МИД, составленный Киевом проект гарантирует не безопасность государства, а продолжение финансирования украинских элит Западом. «У неких представителей неких элит на Западе такие же планы — формализовать или идеологически зацепиться за возможность участвовать в этой кровавой сделке коррупционной и дальше», — добавила она.

Одним из важнейших компонентов этого проекта Захарова назвала «жуткую коррупцию на Западе», отметив, что выделяемые Киеву деньги не проходят аудит и куда «идут миллионы» никто не знает.

Ранее представитель МИД обвинила Запад в отмывании денег через финансовую помощь Украине. По ее мнению, это является частью «огромной, страшной коррупционной схемы».

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Алевтина Запольская
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