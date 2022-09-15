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Захарова обвинила Запад в отмывании денег через поддержку Украины

Представитель МИД РФ Захарова обвинила США и НАТО в отмывании денег через помощь Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в отмывании денег через финансовую поддержку Украины. Об этом она заявила на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

По мнению Захаровой, главная цель украинских властей — не лишиться масштабной финансовой и военной поддержки Запада, так как без нее республика долго не продержится. «Конечно, это часть огромной, страшной коррупционной схемы по перекачке, отмыванию западных денежных средств через киевский режим», — заявила представитель ведомства.

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Алевтина Запольская
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