Представитель МИД РФ Захарова обвинила США и НАТО в отмывании денег через помощь Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в отмывании денег через финансовую поддержку Украины. Об этом она заявила на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

По мнению Захаровой, главная цель украинских властей — не лишиться масштабной финансовой и военной поддержки Запада, так как без нее республика долго не продержится. «Конечно, это часть огромной, страшной коррупционной схемы по перекачке, отмыванию западных денежных средств через киевский режим», — заявила представитель ведомства.