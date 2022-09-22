Киев представил НАТО проект гарантий безопасности Украины

Глава МИД Кулеба заявил, что представил генсеку НАТО проект гарантий безопасности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект гарантий безопасности Киеву со стороны Запада. Об этом чиновник сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Глава украинского МИД отметил, что в ходе встречи выразил благодарность генсекретарю НАТО за его «лидерство в усилении поддержки Украины». «Я представил концепцию Киевского договора о безопасности, который призван стать инструментом обеспечения безопасности Украины до тех пор, пока мы не станем членом НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности Украине может дать лишь руководство Киева, которое «поймет безвыходность для него ситуации». До этого пресс-секретарь российского лидера отмечал, что Москва отреагирует негативно, если киевский проект по гарантиям безопасности будет подписан. Это лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и национальных интересов, добавил Песков.