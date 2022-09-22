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Киев представил НАТО проект гарантий безопасности Украины

Глава МИД Кулеба заявил, что представил генсеку НАТО проект гарантий безопасности Украины
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект гарантий безопасности Киеву со стороны Запада. Об этом чиновник сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Глава украинского МИД отметил, что в ходе встречи выразил благодарность генсекретарю НАТО за его «лидерство в усилении поддержки Украины». «Я представил концепцию Киевского договора о безопасности, который призван стать инструментом обеспечения безопасности Украины до тех пор, пока мы не станем членом НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности Украине может дать лишь руководство Киева, которое «поймет безвыходность для него ситуации». До этого пресс-секретарь российского лидера отмечал, что Москва отреагирует негативно, если киевский проект по гарантиям безопасности будет подписан. Это лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и национальных интересов, добавил Песков.

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Ксения Назарова
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