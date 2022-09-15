Кремль высказался об украинских гарантиях безопасности

Песков заявил, что гарантии безопасности Украине может дать только руководство Киева

Гарантии безопасности Украине может дать лишь руководство Киева. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность для него ситуации», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Россия отреагирует негативно, если киевский проект по гарантиям безопасности будет подписан. Это лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и национальных интересов, добавил Песков.

«Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. Документ был опубликован 13 сентября. Среди требований: собрание Украины и стран-гарантов в течение 24 часов после поступившей информации об угрозе нападения, участие Киева в учениях НАТО и ЕС, а также возмещение ущерба со стороны России.

