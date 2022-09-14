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Кремль рассказал о реакции России на подписание киевского проекта безопасности

Песков заявил о негативной реакции РФ в случае подписания киевского проекта безопасности
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Россия отреагирует негативно, если киевский проект по гарантиям безопасности будет подписан. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, при существующем статусе-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Киеву большую гарантию безопасности, чем власти Украины. «Только руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что это лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и национальных интересов.

«Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликовали 13 сентября. Среди требований: собрание Украины и стран-гарантов в течение 24 часов после поступивших сообщений об угрозе нападения, участие Киева в учениях НАТО и ЕС, а также возмещение ущерба со стороны России.

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Сергей Истомин
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