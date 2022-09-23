Усик описал поведение Джошуа после боя фразой «сорвался парень»

Александр Усик описал поведение Энтони Джошуа после поражения фразой «сорвался парень»

Украинский боксер Александр Усик описал поведение британца Энтони Джошуа после их совместного боя. Его слова приводит YouTube-канал Usik17.

После поражения от украинца Джошуа выбросил чемпионские пояса Усика за пределы ринга. «Сорвался парень. Я подумал: "Больной, что ли? Зачем ты их швыряешь? Это как если тебе не дали мяч поиграть, а ты взял его и перебил через забор соседу, где злая собака"», — такой фразой описал произошедшее боксер.

Усик добавил, что не осуждает соперника за этот поступок. «Он тренировался, во что-то верил, а тут проиграл во второй раз. Джошуа был в очень хорошей форме к этому моменту, но, слава богу, мы были немного лучше. Его немного унесло, он много высказал непонятных слов, но я думаю, что он хороший человек», — поделился спортсмен.

Второй бой Усика и Джошуа прошел 22 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, он удержал четыре чемпионских пояса. Первый бой боксеры провели в сентябре 2021 года. Усик также победил решением судей, схватка продлилась 12 раундов.