Российская теннисистка стала победительницей турнира WTA в Сеуле

Российская теннисистка Александрова победила латвийку Остапенко в финале турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира категории WTA 250 в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче Александрова оказалась сильнее соперницы из Латвии Елены Остапенко. Россиянка победила ее в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Для 27-летней Александровой это третий титул в карьере в одиночном разряде. На данный момент она занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В июне россиянка выиграла турнир WTA в голландском Хертогенбосхе.

Ранее 25 сентября российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу на турнире категории WTA 500 в Токио. В финальном матче она обыграла 19-летнюю китаянку Чжэн Циньвэнь.