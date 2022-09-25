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Спорт

Российская теннисистка стала победительницей турнира WTA в Сеуле

Российская теннисистка Александрова победила латвийку Остапенко в финале турнира в Сеуле

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира категории WTA 250 в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче Александрова оказалась сильнее соперницы из Латвии Елены Остапенко. Россиянка победила ее в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Для 27-летней Александровой это третий титул в карьере в одиночном разряде. На данный момент она занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В июне россиянка выиграла турнир WTA в голландском Хертогенбосхе.

Ранее 25 сентября российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу на турнире категории WTA 500 в Токио. В финальном матче она обыграла 19-летнюю китаянку Чжэн Циньвэнь.

Дарья Коршунова
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