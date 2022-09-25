Дацик оценил свою победу над Емельяненко

Дацик назвал свою победу над Емельяненко «лучшим примером антиалкогольной кампании»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик оценил свою победу над соотечественником Александром Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Этот бой — лучший пример антиалкогольной кампании в стране, — заявил он, пояснив, что из-за алкоголя даже у спортсменов в форме ухудшается координация. — Конечно, жалко было Александра. За такое короткое время никакая фарма не поможет восстановиться».

Также Дацик рассказал, что нокаутировал Емельяненко легким скоростным ударом. «Я не наносил мощного силового удара, которым сломал бы ему голову», — сказал он.

В свою очередь, Емельяненко в своем Telegram-канале извинился за поражение, признав, что недооценил противника. Он заявил, что попробует устроить реванш с Дациком.

В главном бою лиги Hardcore FC, проходившем по правилам бокса, Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».

30 августа Емельяненко высказался об отношении к алкоголю. По словам спортсмена, он бросил пить, сделав это по настоянию супруги. «Все, у меня детство закончилось, сейчас началась юность. Я бросил хулиганить, бросил пить, начал заниматься спортом. Понял, что алкоголь и спорт несовместимы», — заявил Емельяненко.