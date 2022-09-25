В Чехии призвали принять уехавших из-за мобилизации россиян

Президент Чехии Земан заявил, что страна должна принять уехавших из-за мобилизации россиян

Президент Чехии Милош Земан не согласился с министром иностранных дел страны Янм Липавски, заявившим, что уезжающие из-за мобилизации граждане России не соответствуют условиям для получения визы. Слова главы государства приводит České noviny.

«Я думаю, что мы должны дать визы этим людям, как и украинским беженцам», — сказал президент, добавив, что россияне не представляют угрозы для безопасности Чехии.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиал заявил, что страна будет рассматривать заявление беженцев в рамках стандартной процедуры предоставления убежища.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, которые состоят на учете и уехали за границу, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.