Боксер Лебедев прокомментировал получение бойцом MMA Минеевым повестки

Боксер Лебедев заявил, что боец MMA Минеев будет участвовать в спецоперации на Украине

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал получение бойцом смешанного стиля (MMA) Владимиром Минеевым повестки для участия в спецоперации на Украине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Минеева знаю с хорошей стороны. Уверен, что он сделает так, как и сказал», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что сам пока не получал повестку, однако будет готов пойти в армию.

Ранее 25 сентября Минеев рассказал о получении повестки. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как попадает под первую категорию. Спортсмен добавил, что был десантником, а также проходил срочную и контрактную службу.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в их второй схватке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одном ничейном поединке.