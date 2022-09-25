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Спорт

Оценены шансы получившего повестку бойца MMA Минеева продолжить карьеру

Боец Вартанян заявил, что Минеев сможет продолжить карьеру после участия в спецоперации

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Эдуард Вартанян оценил шансы получившего повестку соотечественника Владимира Минеева продолжить карьеру после участия в спецоперации на Украине. Его слова приводит РБК.

«Отслужит и возобновит карьеру. Ему может помешать лишь ранение. Главное, чтобы не убили. Это обыденность военных действий», — заявил спортсмен, подчеркнув, что нужно уважать выбор Минеева, и отказался говорить о том, поддерживает он его или осуждает.

Ранее Минеев рассказал о получении повестки. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как попадает под первую категорию. Спортсмен добавил, что был десантником, а также проходил срочную и контрактную службу.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в их второй схватке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одном ничейном поединке.

Анастасия Борисова
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Оценены шансы получившего повестку бойца MMA Минеева продолжить карьеру
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