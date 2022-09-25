Власти опровергли информацию о мобилизации всех мужчин из российской деревни

Власти Кузбасса опровергли информацию о мобилизации 59 мужчин из деревни Тюменево

Информация, согласно которой из деревни в Кемеровской области мобилизовали всех мужчин, является фейком. Об этом заявили власти региона со ссылкой на начальника департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерема Арутюняна, пишет РИА Новости.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщал, что в российской деревне Тюменево Мариинского района мобилизовали всех проживающих там мужчин, которых оказалось 59 человек.

«Проведена проверка данной информации, это фейк, который создали и распространяют намеренно. В деревне Тюменево уведомление о прибытии в военный комиссариат получили почти в шесть раз меньше человек, но это не значит, что все они будут призваны», — сказал Арутюнян.

По его словам, военкоматы будут обращать внимание на состояние здоровья, семейное положение и иные факторы подлежащих мобилизации. Также Арутюнян подчеркнул, что на данный момент призывается 0,14 процента от общей численности подлежащих призыву.

Ранее стало известно, что в Севастополе мобилизовали 47-летнего офицера в запасе Александра Свириденко, у которого диагностирован сахарный диабет и еще четыре хронических заболевания.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку