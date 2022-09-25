Усик описал тяжелые тренировки перед поединком с Джошуа

Александр Усик рассказал, что занимался плаванием для подготовки к бою с Энтони Джошуа

Украинский боксер Александр Усик описал тяжелые тренировки перед боем с британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит портал Vseprosport.

«Это кошмар. Я бы 200 километров на велике проехал вместо того, чтобы плыть десятку. Конечно, это без остановок. У меня было три секунды: подплываешь, пьешь, бутылку выбрасываешь, отталкиваешься ногами и поплыл дальше», — рассказал спортсмен.

Второй бой Усика и Джошуа прошел 22 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, он удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец также победил решением судей, схватка продлилась 12 раундов.